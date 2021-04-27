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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 40 kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı.

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27.04.2021 02:33:05
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 40 kişi gözaltına alındı

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Edo Komiseri George Edem, eyaletin başkenti Benin'deki operasyonlarda 40 çete üyesinin yakalandığını ve çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Edem, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Geçen yıl 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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