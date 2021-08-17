Nijerya'da kolera salgını: Ölü sayısı 1178'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1178'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede salgının 1 Ocak-14 Ağustos arasında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayıldığını belirtti.

İhekweazu, bu süre zarfında 37 bin 819 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, salgın nedeniyle 1178 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede tespit edilen vakaların yüzde 26'sının 5-14 yaşlarında olduğunu ifade eden İhekweazu, vakalardan yüzde 51'inin erkek ve yüzde 49'unun kadın olduğunu söyledi.

İhekweazu, hükümetin salgına karşı önlemleri aldığını belirterek, halka hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

KOLERA NEDİR?

"Vibrio cholerae" adlı bir bakterinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.