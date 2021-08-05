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TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da kolera salgını: 30 can kaybı

Nijerya'da kolera salgını: 30 can kaybı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 30 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

12 Saat Önce
2021-08-05 08:31:31
Nijerya'da kolera salgını: 30 can kaybı

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Zamfara Eyalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin 8 bölgesinde 2 bin 600 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son ölümlerle birlikte ocaktan bu yana ülkede 500'e yakın kişi kolera salgınında yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede, sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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