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Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: En az 50 ölü

Nijerya'daki bir Katolik kilisesine, ibadet sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

7 Dakika Önce
2022-06-05 22:01:09
Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: En az 50 ölü

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek" sözlerini kullandı.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı, masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Akeredolu, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

"En az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, saldırının ardından en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

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