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Nijerya'da hapishaneye saldırı: 575 firar!

Nijerya'da hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 575 mahkum firar etti

53 Dakika Önce
2021-10-23 20:55:57
Nijerya'da hapishaneye saldırı: 575 firar!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Oyo eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 575 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, basına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Oyo'daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkumun firar ettiğini belirtti.

Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti. Nijerya'nın Kogi eyaletinde 13 Eylül'de silahlı kişilerin bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkum firar etmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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