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Nijerya'da dehşet! En az 60 kişi öldü

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Nijerya'da dehşet! En az 60 kişi öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, silahlı kişilerin gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-03-08 12:09:56
Nijerya'da dehşet! En az 60 kişi öldü

Nijerya'da ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçıları pusuya düşürdü.

Silahlı kişilerin, gönüllü savaşçılara açtığı ateş sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Kebbi Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölgede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, ocakta silahlı kişilerin Kebbi eyaletinin Dankade bölgesinde düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. .

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