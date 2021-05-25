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Nijerya'da cezaevine saldırı: Polisleri öldürdüler!

Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine düzenlediği saldırıda, 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

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25.05.2021 18:25:36
Nijerya'da cezaevine saldırı: Polisleri öldürdüler!

Enugu Polis Komiseri Mohammed Ndatsu, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, eyaletin Ezeagu bölgesindeki Oghe cezaevine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini kaydeden Ndatsu, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ndatsu, saldırıda cezaevinin ateşe verildiği ve çok sayıda aracın kül olduğu bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenliyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta, milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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