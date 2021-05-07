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Nijerya'da cezaevine saldırı! 2 polis öldü

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 01:11:09
Nijerya'da cezaevine saldırı! 2 polis öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişiler, Anambra eyaletine bağlı Obosi bölgesindeki cezaevine de saldırı düzenledi.

 

Bölgede 2 polisin yaşamını yitirdiği saldırıda, silahlı kişiler cezaevindeki mahkumların firar etmelerini izin vererek cezaevini kundakladı. 

Öte yandan Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu Ikenga, olay yerine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi. 

Eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen ay sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. 

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı. 

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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