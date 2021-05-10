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Nijerya'da camiye saldırı: 40 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin bir camiye düzenlediği saldırıda 40 kişinin kaçırıldığı belirtti.

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10.05.2021 16:10:21
Nijerya'da camiye saldırı: 40 kişi kaçırıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kwata bölgesinde teheccüd namazı kılmak için bir camide toplanan Müslümanlar, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 40 kişi kaçırılırken, çok sayıda kişi yaralı olarak kaçmaya başardı.

Kurtarma operasyonu başlatıldı

Katsina Polis Sözcüsü Gambo İshaka, saldırının ardından 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İshaka, kaçırılan diğer kişilerin nerede olduklarının bilinmediğini ancak kurtarmak için operasyon başlatıldığını söyledi.

Silahlı çeteler saldırılar düzenliyor

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Son olarak dün silahlı kişilerin eyalette düzenlediği saldırıda 11 köylü hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan