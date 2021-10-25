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Nijerya'da camiye saldırı: 18 kişi öldü

Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

41 Dakika Önce
2021-10-25 23:24:34
Nijerya'da camiye saldırı: 18 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde, sabah namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Niger Eyalet Polis Komiseri Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin kaçırıldığını ve çok sayıda mülke zarar verildiğini belirtti.

Kuryas, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, bir saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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