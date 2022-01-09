DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin'de 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi
En çok yatırım yapılan kripto paralar hangileridir?
Teşkilat full izle! Teşkilat son bölüm nasıl izlenir? Teşkilat 29. bölüm izle
Kazakistan'da hayat normale dönüyor
'Meslek tanımı'nda kargaşa sona eriyor
Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında? Uğur Aslan nereli?
Nazarbayev'in danışmanı açıkladı: ''Görevi Tokayev'e kendisi devretti''
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri yarın 50 ilde başlıyor
Kesik başların dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü!
Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kazakistan' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da bulunan cesetlerin sayısı 200'ü aştı

Nijerya'da bulunan cesetlerin sayısı 200'ü aştı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlar sonrasında bulunan cesetlerin sayısı 200'ü geçti.

3 Saat Önce
2022-01-09 11:41:17
Nijerya'da bulunan cesetlerin sayısı 200'ü aştı

Premium Times'ın haberine göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan baskınlarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evini terk etti.

Yerel sakinler, köylere saldıranların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu belirtirken, Zamfaralı sivil toplum örgütlerinden Zamfara Circle Koordinatörü Shawwal Aliyu, cumartesi sabahına kadar gömülen cesetlerin sayısının 200'ü bulduğunu ifade etti.

Köylerde cesetleri arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyu, evini terk edenlerin sayısının 10 bini bulduğunu kaydetti.

Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, bazı kişileri fidye için kaçırıyor ve hayvanları çalıyor.

Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş