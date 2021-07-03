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Nijerya'da ''Boko Haram'' operasyonu: 37 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 37 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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03.07.2021 16:08:29
Nijerya'da ''Boko Haram'' operasyonu: 37 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Bula bölgesinde Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 37 Boko Haram mensubunun öldürüldüğünü, çok sayıda örgüt mensubunun yaralı olarak kaçtığını bildirdi.

Operasyonda örgüt üyelerinin sığınaklarının da imha edildiğini aktaran Gabkwet, üyelere ait önemli mühimmatın ise ele geçirildiğini duyurdu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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