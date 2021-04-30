Nijerya'da 3 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle Rivers, Ebonyi ve Anambra eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Rivers Valisi Ezenwo Nyesom Wike, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden şiddet olayları nedeniyle eyaletin 28 bölgesinde bir sonraki emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Anambra Valisi Willie Obiano de eyalette terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile Hausa-Fulani kabileleri arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı.

Obiano, eyaletin farklı bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

3 gün sokağa çıkma yasağı

Ebonyi Valisi David Umahi ise eyalette 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle kabinesiyle başkent Abuja'daki konutunda basına kapalı görüştü.

Ülkede genelinde geçen hafta silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırılarda 239 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi kaçırılmıştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.