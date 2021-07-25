DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Nijerya'da 28 öğrenci kurtarıldı: 80'den fazlası hala silahlı kişilerin elinde
''İran Şahı Pehlevi'nin Mossad'dan isteği: Humeyni'yi öldürün!''
Yemen ordusu: Son iki haftada 200'den fazla Husi militanı öldürüldü
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışları'nın Son Etabı Tamamlandı
İsrail güçleri, Lübnan sınırında 500 küçük baş hayvanı alıkoydu
''İngiliz ordusundaki kadınlar zorbalığa ve cinsel istismara maruz kalıyor''
Bisiklet Eğitmeni Şilan Çınar
Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama
Sadakatsiz 31. bölüm full izle | Sadakatsiz sezon finali tek parça HD izle
BioNTech’ten dikkat çeken adım
Hisse senedi işlem hacmi 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası
İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel
Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir

TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da 28 öğrenci kurtarıldı: 80'den fazlası hala silahlı kişilerin elinde

Nijerya'da 28 öğrenci kurtarıldı: 80'den fazlası hala silahlı kişilerin elinde

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin kaçırdığı onlarca öğrenciden 28'i daha kurtarıldı.

12 Dakika Önce
2021-07-25 19:45:24
Nijerya'da 28 öğrenci kurtarıldı: 80'den fazlası hala silahlı kişilerin elinde

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'da eyaletin Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'nde kaçırılan öğrencilerden 28'inin daha kurtarıldığını belirtti.

Hayab, silahlı kişilerin ellerinde hala 80'den fazla öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige de öğrencilerin kurtarıldığını doğrulayarak, nasıl kurtarıldığına dair bilgi vermedi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Jalige, diğer öğrencileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonlarda 17 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş