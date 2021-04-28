Nijerya'da 263 mahkuma af kararı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında 263 mahkum affedildi. Aftan yararlananların şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastaların olduğu açıklandı.

Başyargıç Musa-Danladi Abubakar, Vali Aminu Bello Masari'nin onayıyla ülkede COVID-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 263 mahkumun daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığına işaret eden Abubakar, aftan yararlananlar arasında şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastaların bulunduğunu söyledi.

Nijerya genelinde geçen sene COVID-19 nedeniyle 2 bin 600 mahkuma af çıkarılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 164 bin 756 kişi virüse yakalandı, bu kişilerden 154 bin 963'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 62 kişi yaşamını yitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.