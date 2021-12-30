DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Vaka sayısı 40 binlere dayandı
2022'de kaç gün resmi tatil var? Ramazan Bayramı hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Resmi tatil günleri
Kuruluş Osman 77. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm full izle
Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları
Sivasspor - Ankaragücü maç özeti | Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
31 Aralık öğleden sonra tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?
Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi
Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş-Altay maçı hangi kanalda?
Kur ve borsa nasıl seyretti? Kaç hisse düştü kaç hisse yükseldi?
Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
Mahkum 3. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm kesintisiz HD izle
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan, Çin'in salgınla mücadele stratejisini şekillendirdi
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Maçların Canlı Adresi: Macskorları.net
İran: 8'inci tur müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da güvenlik güçlerinin Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonlarında bu yıl binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 Saat Önce
2021-12-30 20:39:23
Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarla ilgili basına açıklamada bulundu. Muhammed, Boko Haram üyelerine yönelik operasyonlarda bu yıl binden fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Ordunun, zorluklara rağmen operasyonlara devam ettiğini belirten Muhammed, operasyonlar sonucunda 22 bin teröristin de teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş