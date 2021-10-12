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TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da 15 kadın ve çocuk Boko Haram'ın elinden kaçtı

Nijerya'da 15 kadın ve çocuk Boko Haram'ın elinden kaçtı

Nijerya'da geçen sene Boko Haram tarafından kaçırılan 6 kadın ve 9 çocuk örgütün elinden kaçmayı başardı.

2 Gün Önce
2021-10-12 13:29:04
Nijerya'da 15 kadın ve çocuk Boko Haram'ın elinden kaçtı

Nijerya'da Borno Eyaleti Kadın İşleri Komiseri Zuwaira Gambo, yaptığı açıklamada, bir sene önce Borno eyaletinde Boko Haram tarafından kaçırılan 15 kadın ve çocuğun örgüt üyelerinin elinden kaçtığını belirtti.

Gambo, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu rehinelerin yaklaşık 6 saat yürüdükten sonra bölgedeki güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Borno Valisi Babagana Zulum'a teslim edildiğini aktaran Gambo, yakında bu kişilerin ailelerine kavuşacaklarını söyledi.

2009'DAN BERİ 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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