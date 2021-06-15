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Nijerya 4 milyona yakın AstraZeneca aşısı alacak

Nijerya'nın, 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

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15.06.2021 23:06:39
Nijerya 4 milyona yakın AstraZeneca aşısı alacak

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 3,92 milyon doz daha AstraZeneca alacağını belirtti.

Ülkede yapılan birinci kitlesel aşılamanın geçen ay sona erdiğini aktaran Shuaib, COVAX'tan alınacak söz konusu aşıyla kitlesel aşılamanın başlatılacağını söyledi.

Shuaib, birinci kitlesel aşılamayla ülke genelinde 1 milyon 978 bin kişinin aşı olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da salgının başından bu yana 133 bin 742 kişi virüse yakalandı, bunlardan 93 bin 94'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 579 kişi ise yaşamını yitirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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