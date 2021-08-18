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TIMETURK / DÜNYA / Nijer'de ulusal yas ilan edildi

Nijer'de ulusal yas ilan edildi

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası 2 günlük ulusal yas ilan edildi.

26 Dakika Önce
2021-08-18 12:12:44
Nijer'de ulusal yas ilan edildi

Hükümet Sözcüsü Abdoulkadri Tidjani tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün geceden başlayarak 48 saatlik ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Tillaberi bölgesindeki Darey Dey köyüne 16 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında, 14'ü çocuk, 4'ü kadın 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Darey Dey köyü, 26 Temmuz'da da hedef alınmış ve 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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