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TIMETURK / DÜNYA / Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü

Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi.

17 Dakika Önce
2021-08-17 18:15:46
Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü

"Urgence Tillaberi" isimli sivil toplum örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillaberi bölgesindeki Darey Dey köyüne dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. O esnada tarlada bulunan 14'ü çocuk, 4'ü kadın 37 kişi yaşamını yitirdi.

Darey Dey köyü, 26 Temmuz'da da hedef alınmış ve 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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