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TIMETURK / DÜNYA / NFT ile ruhunu 350 dolara sattı

NFT ile ruhunu 350 dolara sattı

Hollandalı 21 yaşındaki Stijn van Schaik, ruhunu NFT olarak 350 dolara sattı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç insanın ruhuna 1040 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti.

1 Saat Önce
2022-04-06 16:34:01
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı

Hollanda'da ilginç bir satış işlemi gerçekleştirildi.

Stijn van Schaik adındaki Hollandalı 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. Stinus'un Ruhu adı verilen NFT ürünü blokzincire yüklendi ve ilk satışını 350 dolara yaptı.

NTV'nin haberine göre, satış için kurulan sitesinde ruh satışının kurallarını açıklayan Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" dedi. Ruhunu satan genç, alıcısına ise istediği inanışa geçme sözü veriyor. Schaik her türlü dini inanış ya da ruhani gruba üye olabileceğini söylüyor.

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NFT'ler değiştirilemez olsa da yeniden satılabiliyorlar. Schaik'in burada da bir çözümü var. Genç insan her yeni sahibin istediği inanışa geçeceğini belirtti. Ayrıca Schaik istenirse ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini öne sürdü. Schaik amacını NFT konusundaki farkındalığı artırmak olarak açıklamıştı.

Bir Ethereum'un onda birine satışa çıkan ruh 0.11 ETH'ye (350 dolar) satıldı. Schaik'in ruhunun yeni sahibi ise genç insanın ruhuna 1040 ETH yani 3.5 milyon dolar değer biçti.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler. Değiştirilemez token (NFT), sanat gibi benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen bir blok zincirinde (dijital bir defter) depolanan bir veri birimidir. Bir NFT kriptografik bir belirteçtir ancak Bitcoin ve birçok ağ veya hizmet belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler karşılıklı olarak değiştirilemez. Bir sanatçı, bir eseri temsil eden NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini yaratabilir. NFT'nin alıcısı işe özel erişim elde etmez, aynı zamanda alıcı "orijinal" dijital dosyanın mülkiyetinide elde etmez. Herhangi bir eseri NFT olarak yükleyen bir kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez bu yüzden asıl sanatçının izni olmadan o sanatçının eserini NFT için kullanan birçok insan olmuştur. .

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