New York Times’tan Taksim patlamasına ilişkin tepki çeken başlık!

ABD’de yayın yapan New York Times Gazetesi’nin sosyal medyadan İstiklal Caddesi ile ilgili attığı başlık tepki çekti.

ABD'li New York Times gazetesinin Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin haberde kullandıkları dil tepkiyle karşılandı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı dünya basınında da geniş yer buldu. Haberi duyuran yayın organlarından biri de ABD'li New York Times'tı. NYT'nin haberi duyurma şekli tartışma konusu oldu.

NYT'nin söz konusu paylaşımında, “Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor” denildi.

Pek çok kullanıcı, haberin turist odaklı servis edilmesine tepki gösterdi.

ABD'li gazeteye birçok Türk gazeteciden tepki gelirken, paylaşımın kaldırılması yönünde çağrı yapıldı.

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