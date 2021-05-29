DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı
'Finansal istikrarı desteklemede sıkı duruş'
ANALİZ: Polonya’nın Türkiye’ye ‘Bükreş Dokuzlusu’ teklifi ne anlama geliyor?
Kanada’da eski yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu
NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…
Sincan'da gençlere müjde
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı
“Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı
Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı; esnaf yardıma koştu
WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?
Dilara Uçan, halterde altın madalyayı 'kopardı'!
Dünya genelinde 1 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ölümcül laboratuvarlar ve Facebook’tan zamanlaması manidar karar!

New York Times Gazzeli çocukların fotoğraf ve hikayelerini paylaştı

Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalan Amerikan medyasından farklı bir adım geldi. New York Times gazetesi ilk sayfasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda yer alan Türkiye detayı ise dikkat çekti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 14:08:17
New York Times Gazzeli çocukların fotoğraf ve hikayelerini paylaştı

Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalan Amerikan medyasından farklı bir adım geldi. New York Times gazetesi ilk sayfasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda yer alan Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Haberde, “67'si Gazze'de; 2'si de İsrail tarafında çocuklar hayatını kaybetti” ifadesini kullanan gazete, çocukların katilinin İsrail olduğuna ise vurgu yapmadı.

New York Times haberle ilgili iç bölümde de iki sayfayı bu konuya ayırdı. Bu bölümde "Rüyaları ve kabuslarıyla birlikte gömüldüler" ifadesi dikkat çekti.

Haberde çocukların hayat hikayelerinden ve büyüyünce ne olmak istediklerinden örnekler verilirken çocukların çizdiği resimler de gazetede yer aldı.

Filistinli çocukların Türkiye sevgisi ABD basınında

İç sayfalardaki bölümde Türkiye ile ilgili önemli detaylar da vardı. 10 yaşında hayatını kaybeden çocuklardan birinin çizdiği son resimde Filistin bayrağının yanına Türk bayrağını da eklemesi Filistinli çocukların Türkiye'ye olan sevgisini de ortaya koydu.

vlcsnap-2021-05-28-23h29m47s695

Haberde yer alan 7 yaşında hayatını kaybeden Abdurrahman el-Hadidi'nin ise hayalinin Türkiye'ye seyahat etmek olduğu bilgisi de önemli bir başka detaydı.

Savaşın bedelini çocuklar ödedi

Gazete "Onlar doktor, sanatçı, lider olmak istemişlerdi" cümleleriyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

haaretz-rN4n_cover

İsrail'in Haaretz Gazetesi de benzer bir şekilde katledilen çocukları paylaşmış "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş