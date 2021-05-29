New York Times Gazzeli çocukların fotoğraf ve hikayelerini paylaştı

Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalan Amerikan medyasından farklı bir adım geldi. New York Times gazetesi ilk sayfasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda yer alan Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalan Amerikan medyasından farklı bir adım geldi. New York Times gazetesi ilk sayfasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda yer alan Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Haberde, “67'si Gazze'de; 2'si de İsrail tarafında çocuklar hayatını kaybetti” ifadesini kullanan gazete, çocukların katilinin İsrail olduğuna ise vurgu yapmadı.

New York Times haberle ilgili iç bölümde de iki sayfayı bu konuya ayırdı. Bu bölümde "Rüyaları ve kabuslarıyla birlikte gömüldüler" ifadesi dikkat çekti.

Haberde çocukların hayat hikayelerinden ve büyüyünce ne olmak istediklerinden örnekler verilirken çocukların çizdiği resimler de gazetede yer aldı.

Filistinli çocukların Türkiye sevgisi ABD basınında

İç sayfalardaki bölümde Türkiye ile ilgili önemli detaylar da vardı. 10 yaşında hayatını kaybeden çocuklardan birinin çizdiği son resimde Filistin bayrağının yanına Türk bayrağını da eklemesi Filistinli çocukların Türkiye'ye olan sevgisini de ortaya koydu.

Haberde yer alan 7 yaşında hayatını kaybeden Abdurrahman el-Hadidi'nin ise hayalinin Türkiye'ye seyahat etmek olduğu bilgisi de önemli bir başka detaydı.

Savaşın bedelini çocuklar ödedi

Gazete "Onlar doktor, sanatçı, lider olmak istemişlerdi" cümleleriyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

İsrail'in Haaretz Gazetesi de benzer bir şekilde katledilen çocukları paylaşmış "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.