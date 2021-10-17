New York’taki ünlülerin hapishanesi kapanıyor

New York'un Manhattan bölgesinde ünlülerin yattığı cezaevi olarak bilinen Metropolitan Correctional Center (MCC) kapanıyor.

Hapishanede bugüne kadar tutuklu kalanlar arasında, Rıza Sarraf, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, organize suç örgütü lideri John Gotti, uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman, dolandırıcı Bernie Madoff, El Kaideliler ve 2019 yılında kaldığı hücrede kendini asan Jeffery Epstein gibi çok sayıda tanınmış isim yer alıyor.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz Ağustos ayında birçok skandalın yaşandığı yaklaşık 900 mahkûm ve tutuklunun kaldığı MCC cezaevinin bakıma gireceğini, sorunların çözülmesi halinde yeniden açılacağını ancak istenilen şartların sağlanamaması halinde yeniden açılmayabileceğini açıklamıştı.

MCC cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin çoğunluğunun New York'taki diğer cezaevlerine gönderildiği, son kalan 75 tutuklu ve mahkûmun da bu hafta sonuna kadar diğer cezaevlerine nakledileceği belirtildi.

Kötü şöhretiyle biliniyor

Birçok ünlünün yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nin tam karşısında bulunan 12 katlı MCC cezaevi kötü şöhreti ve yaşanan skandallarla biliniyor. Cezaevi görevlilerinin tutuklu ve mahkûmlara rüşvet karşılığında sağladıkları imkânlar nedeniyle çok sayıda görevlinin açığa alındığı belirtiliyor. Cezaevi görevlilerinin para karşılığında tutuklu ve mahkûmlara silah bile sağladığı öne sürülüyor. Birçok gardiyan da cinsel taciz iddialarıyla ilgili şikâyetler yüzünden görevinden alındı, bazıları mahkûm oldu.

Rıza Sarraf gardiyana rüşvet verdiğini itiraf etmişti

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini itiraf etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Sarraf'tan 50 bin dolar rüşvet alan gardiyan Victor Casado suçunu itiraf ettikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ünlülerin kaldığı hapishanenin içinde, tavandan küçük beton parçaları düştüğü, dondurucu soğuklarda mahkûm ve tutukluların yeterince ısınamadığı, havalandırma yüzünden Koronavirüsü vakalarının arttığı öne sürülüyor. Mahkûm ve tutukluların avukatları, daha önce MCC cezaevinin fare ve hamamböcekleri tarafından istila edildiği, çok sayıda mahkumun su, idrar ve dışkının sızdığı kirli lavaboları ve tuvaletleri paylaşmak zorunda kaldıkları yönünde şikayette bulunmuşlardı.

“Epstein'ın şüpheli intiharı”

MCC cezaevinde, 2019 yılı Ağustos ayında reşit olmayan kızlarla ilişkide bulunduğu iddia edilen ünlü Jeffrey Epstein'ın kendini hücresinde öldürdüğü açıklanmış, ancak Epstein'ın güçlü suç ortaklarının suçlarının açığa çıkmasını önlemek için susturulduğuna dair komplo teorileri üretilmişti.

Adalet Bakanlığı, federal hapishane sistemindeki her tesisin yalnızca güvenli ve emniyetli olmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda mahkumların cezalarını çektikten sonra topluma başarılı bir şekilde geri dönmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları ve programları sağlamaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.