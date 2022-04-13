New York'taki metro saldırısında bilanço artıyor! Biden’dan açıklama

New York'ta metro istasyonuna saldırı gerçekleşti. Olay yerinde birden fazla vurulan kişi olduğu ve patlamamış düzenek bulunduğu belirtildi.

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'in Sunset Park semtindeki 36th Street metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. Saldırının metronun içinde başladığı öğrenildi.

Saldırıda en az 23 kişinin yaralandığını belirtilirken, olayın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı. Saldırganın 10 kişiyi silahla yaraladığı bildirildi.

New York Polis Departmanı, şu anda hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını açıklarken, şüphelinin trende gaz maskesi taktığını, çantasından sis bombasını çıkardığını ve ardından ateş etmeye başladığını söyledi.

SALDIRI SONRASINDA YAŞANANLAR

New York metrosundaki saldırı anının hemen sonrası ise bir yolcunun telefonuna böyle yansıdı. Videoda metronun durması ile yolcuların dumanlar arasından panik içerisinde çıktığı görülüyor.

Gaz maskeli ve işçi üniforması giyen saldırgan saldırının ardından kaçtı.

İnsanları bölgeden uzak durmaya çağıran polis yetkilileri şu anda hiçbir aktif patlayıcı cihaz olmadığını da belirtti. Saldırının ardından metro seferleri durduruldu, yakındaki okullar kapatıldı. Saldırının gerçekleştiği cadde trafiğe kapatıldı.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden ve ABD Başsavcısı Garland, Brooklyn'deki durumu takip ederek ön brifing aldı.

Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." dedi.

Biden, ekibinin New York Belediye Başkanı Adams, NYPD ve FBI ile yakın temas halinde olduğunu ve olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI: METRODAKİ SALDIRIYI KAYDEDECEK KAMERALAR ARIZALI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu söyledi.

New York'un Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonundaki saldırıya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Adams, önemli bir güvenlik zafiyetine dikkati çekti.

WCBS Radio 880 AM yayınına bağlanan Adams, olay yerini gösteren kameraların çalışmadığı için Brooklyn-Manhattan hattında çalışan N trenindeki saldırının kayıtlarının elde edilemediğini belirtti.

Adams, metro işletmesinden sorumlu MTA'dan kamera arızası raporlarıyla ilgili ayrıntıları netleştirmeye çalıştığını ifade etti.

New York Polisi ise olay yerindeki sivillerin kayıtlarından şüpheliyi tespit ettiklerini, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirdi.

New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.

Polis, James'in söz konusu kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederek, bu kişinin saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı bir kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.

Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

Öte yandan daha önce 16 olarak ifade edilen yaralı sayısı son açıklamada 23 olarak güncellenirken, bu kişilerden 10'unun silahla yaralandığı ve hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi. .