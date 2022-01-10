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New York'ta yangın faciası; 9'u çocuk 19 kişi öldü

New York'un Bronx kentindeki yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-01-10 00:15:16
New York'ta yangın faciası; 9'u çocuk 19 kişi öldü

New York Şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybetti.

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New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi.

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New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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