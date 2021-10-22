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New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
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TIMETURK / DÜNYA / New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

2 Saat Önce
2021-10-22 20:58:23
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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