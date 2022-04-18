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New York'ta ırkçı saldırı: ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırarak bıçakladı
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New York'ta ırkçı saldırı: ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırarak bıçakladı

New York'ta bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ''Türk olduğu için'' bıçaklandı.

1 Saat Önce
2022-04-18 08:51:53
New York'ta ırkçı saldırı: ''Türklerden nefret ediyorum'' diye bağırarak bıçakladı

New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ''Türklerden nefret ediyorum.'' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel medyada yayımlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ''Türk olduğu için bıçaklandı'' bilgisi yer aldı.

Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı. .

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