New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, milyarderler sokağında 150 erkek evsizin yaşayacağı evsiz sığınma evinin açılabileceğine hükmederek bir alt mahkemeye “yanlış ve hatalı” bulduğu kararını düzeltmesi için geri gönderdi.

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, Manhattan'da milyarderlerin sokağı olarak adlandırılan bir sokakta halen kapalı ve atıl durumda olan tarihi Savoy Oteli'nin evsizlerin sığınma evine dönüştürülmesini reddeden bir alt mahkemenin kararını bozdu.

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, milyarderler sokağında 150 erkek evsizin yaşayacağı evsiz sığınma evinin açılabileceğine hükmederek bir alt mahkemeye “yanlış ve hatalı” bulduğu kararını düzeltmesi için geri gönderdi.

Temyiz mahkemesinin kararı, evsizler için çalışan gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından, “New York'ta evsizler kazandı. Milyarderler kaybetti” diye yorumlandı.

Tehlike yaratır diye karşı çıktılar

Bölge sakinleri, Manhattan'da Central Park'a komşu olan milyarderlerin yaşadığı 58'inci sokağın batısındaki atıl durumda olan Savoy Otel'in, New York Belediyesi'nin kentteki atıl binaların evsizler için sığınma evine dönüştürülmesine, güvenlik sıkıntısı yaratacağı gerekçesiyle itiraz edip üç yıl önce mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme sürecinde milyarderlerin desteklediği ‘58'inci Sokak Birliği', kentin 100 ayrı bölgesindeki billboardları New York Belediye Başkanı Bill de Blasio aleyhine slogan ve görsellerin yer aldığı afişlerle donatmıştı.

Bölge sakinleri evsizlerin kendi sokaklarına yerleştirilmesi durumunda varlıklı kişilerin tehlike içinde olacağını savunmuştu. Bir alt mahkeme sokakta yaşayan milyarderlerin yoğun lobi çalışmaları sonrasında evsizlerin sokakta tehlike yaratacağı gerekçesiyle New York Belediyesi'nin Savoy Otel'in evsiz barınağına dönüştürülme kararını iptal etmişti.

“Milyarderler emlaklarını satıp giderler”

New York'taki en yüksek mahkeme olan ‘Eyaleti Temyiz Mahkemesi'nin' kararı sonrasında gözler yeniden görülecek dava için bir alt mahkemeye çevrildi. Hukukçular, bir alt mahkemenin temyiz mahkemesinin kararına uymak zorunda olduğunu, konunun federal bir konu olmadığı için sokak sakinlerinin daha bir üst mahkemeye çıkma olasılığının olmadığını belirterek, “New York'ta temyiz edecek daha yüksek mahkeme olmadığı ve federal bir mesele içermediğinden, eyalet temyiz mahkemesinin yeni kararı davanın sonunun geldiğini gösteriyor” dedi.

Michael Dell'in 100 milyon dolarlık dairesi de orada

Aralarında bilgisayar ve teknoloji devi Michael Dell'in 100 milyon dolarlık bir apartman dairesine sahip olduğu bölgede yaşayan milyarderlerin karar sonrasında sahip oldukları emlakları satacakları belirtiliyor. 58'in sokağın batı kısmında yaşayan sakinler karar sonrasında New York Belediye Başkanı de Blasio'ya tepkilerini göstererek,"Blasio neden onları kendi evine götürmüyor?" diye sordu.

New York Eyaleti Sosyal Hizmetler Departmanı Sözcüsü Isaac McGinn, temyiz kararı sonrasında yaptığı açıklamada, "Mahkemenin, New Yorklu evsizlere bu sokakta sığınma evi sağlama konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz. Yeni sığınma evinin kapılarını mümkün olan en kısa sürede açmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Davayı açan ‘58'inci Sokak Birliği Başkanı, Suzanne Silverstein, temyiz mahkemesinin kararını eleştirerek, “Trajediye yol açabilecek kanıtlar görmezden gelindi. Bölge sakinleri tehlikeye atıldı” dedi.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.