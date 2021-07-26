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New York'ta çalışanlara aşı zorunluluğu getiriliyor

ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarına eylül ortasına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

57 Dakika Önce
2021-07-26 22:04:10
New York'ta çalışanlara aşı zorunluluğu getiriliyor

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurdu.

De Blasio, ülkede artışa geçen Kovid-19 vakalarına dikkati çekerek, "Bu bizim iyileşmemizle ilgili. New York şehrini geri getirmek için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bu, insanları güvende tutmakla ilgili." ifadelerini kullandı.

Özel sektördeki işverenlere de çalışanlarına yönelik benzeri aşı veya test yaptırma uygulaması getirmeleri çağrısında bulunan de Blasio, öte yandan Kovid-19 vakalarında görülen artışa rağmen şimdilik şehirde iç mekanlarda herkese maske kullanma şartını getirmeyi düşünmediklerini kaydetti.

Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin kapalı mekanlarda maske kullanması ise hala zorunlu.

New York'ta, Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle bu ay vaka sayısının yüzde 300'e yakın arttığı belirtiliyor.

Belediye, geçen hafta şehirdeki hastane ve bakımevlerinde çalışanlara yönelik aşılama veya haftalık test yaptırma zorunluluğu getirmişti.

New York eyaleti, 64 bini geçen California'daki Kovid-19 bağlantılı ölümlerden sonra 54 bine yaklaşan can kaybıyla ülkede ikinci sırada yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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