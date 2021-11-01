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New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı
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TIMETURK / DÜNYA / New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

ABD’nin New York şehrinde, kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğunun devreye girdiği bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-01 20:48:32
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilisi Frank Dwyer, NBC kanalına yaptığı açıklamada 29 Ekim'de Kovid-19 aşı zorunluluğunun başlamasıyla sağlık iznine çıkan itfaiyeci sayısının “çok sıra dışı” olduğunu belirtti.

NYFD Başkanı Daniel A. Nigro ise aşı zorunluluğunu protesto etmek için sağlık izni alanları eleştirdi.

Nigro “Bazı üyelerimizin sorumsuzca sahte izin kullanması, New Yorkluların ve diğer itfaiye çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişiler işlerine geri dönmezlerse yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşirler.” diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun şehir çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi geçen hafta protestolara neden olmuştu.

FDNY itfaiyecilerini temsil eden sendika başkanı Andrew Ansbro, itfaiyecilere kurallara karşı gelmelerini tavsiye ettiğini açıklamıştı.

Associated Press, 26 bin şehir çalışanının aşı yaptırmadığını haber yaparken de Blasio, çalışanların yüzde 91'inin aşılandığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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