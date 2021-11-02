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New York'ta aşı karşıtı 9 bin çalışan ücretsiz izne çıkartıldı

ABD'nin New York kentinde aşı yaptırmayan 9 bin belediye çalışanının ücretsiz izne çıkartıldığı açıklandı.

3 Saat Önce
2021-11-02 10:30:59
New York'ta aşı karşıtı 9 bin çalışan ücretsiz izne çıkartıldı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.

Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.

Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.

Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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