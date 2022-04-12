New York metrosunda silahlı saldırı; en az 5 ölü

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında metroya silahlı saldırı düzenlendi.

İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 5 kişinin vurulduğu aktarıldı.

EN AZ BEŞ KİŞİ VURULDU, 13 KİŞİ YARALANDI

New York itfaiyesi, Sunset Park'taki 36. cadde Brooklyn metro istasyonunda patlayıcılar tespit edildiğini söylerken, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

New York polisi (NYPD), saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

Bir NYPD sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir soruşturma nedeniyle, Brooklyn'deki 36. cadde ve 4. cadde bölgesinden kaçının" ifadelerini kullandı.

NYPD, olay yerinde aktif patlayıcının olmadığını belirtti.

Görgü tanıkları ise, hem peronda hem de vagonda yaralılar olduğunu, rayların da ateşe verildiğini söyledi.

AA, NTV .