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New York Halk Kütüphanesi üyelerin tüm borçlarını sildi
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New York Halk Kütüphanesi üyelerin tüm borçlarını sildi

Ödünç aldığı kitapları zamanında geri getirmeyenlere uygulanan para cezalarını geçen yıl pandemi sebebiyle erteleyen New York Halk Kütüphanesi, kararını bir adım ileri götürdü ve tüm para cezalarını sildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2021-10-07 17:59:51
New York Halk Kütüphanesi üyelerin tüm borçlarını sildi

Para cezalarının, insanları kitap okumaya teşvik etmediğini söyleyen New York Halk Kütüphanesi Müdürü Anthony W. Marx, üyelere ait tüm gecikmiş borçların silindiğini duyurdu.

Marx, para cezalarını ödeyemeyen üyelerin, düşük gelire sahip New Yorklu vatandaşlar olduğunu ve bu durumun, karar alma aşamasında etkili olduğunu belirtti.

“Kütüphaneler herkese ait”

Kütüphanelerin herkese ait olduğunu, fakat para cezalarının bu hizmete en çok ihtiyaç duyanlar için birer bariyer oluşturduğunu ifade eden New York Şehir Konseyi Sözcüsü Corey Johnson, alınan kararı sosyal eşitlik yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

New York Halk Kütüphanesi, ödünç alınan kitapların veya materyallerin kaybedilmesi durumunda üyelerden para cezası talep edilmeye devam edileceğini, fakat kayıp olan kitap veya materyalin geri getirilmesi durumunda cezanın uygulanmayacağını duyurdu.

Üyelikler yenilendi

Gecikmiş borçların silindiğini açıklayan şehir kütüphanelerine üye binlerce kişi uygulamaya olumlu yanıt vererek üyeliklerini yeniledi.

ABD'nin en önemli 5 kütüphanesinden biri olarak gösterilen New York Halk Kütüphanesi'ne de ev sahipliği yapan New York'taki şehir kütüphanelerine, 2019 yılında üç milyon dolardan fazla para cezası ödendi.

Cumhuriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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