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TIMETURK / DÜNYA / Netflix ve TikTok'tan Rusya kararı

Netflix ve TikTok'tan Rusya kararı

TikTok, Rusya'daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyururken, Netflix de ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-07 07:49:32
Netflix ve TikTok'tan Rusya kararı

TikTok'tan yapılan açıklamada, Rus hükümetinin kısa süre önce aldığı medya düzenlemesine ilişkin kararın, şirketin bu adımında etkili olduğu vurgulandı.

TikTok, Rusya'dan canlı akışı ve yeni içerik paylaşımlarını askıya alırken, diğer ülkelerdeki paylaşımları Rus kullanıcıların artık göremeyeceğini de belirtti. Platformun diğer hizmetleri ise kullanıma açık olmaya devam edecek.

Netflix de yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı ancak kararın detayları henüz paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından, BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. .

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