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TIMETURK / DÜNYA / Netflix, Rusya'ya resti çekti

Netflix, Rusya'ya resti çekti

Netflix, Ukrayna'da devam eden kriz nedeniyle, Rusya'nın yayın düzenlemelerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-01 18:44:13
Netflix, Rusya'ya resti çekti

Netflix , geçen yıl ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor tarafından denetlenen “görsel-işitsel hizmetler” listesine eklendikten sonra 1 Mart'ta Rusya'da bir dizi yeni yükümlülük altına girecekti.

Yükümlülükler, Netflix'in 20 Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Rusya'da devlet kanalları yayınlamayacak

Dijital yayın platformu Netflix, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı çatışmayı kastederek “Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

CNN, TRTHaber .

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