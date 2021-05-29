Netanyahu'yu hayal kırıklığına uğratan iddia

İşgal devleti İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya büyük şok! İsrail medyasında yer alan bir habere göre, Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamina partilerinin koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştığı iddia edildi.

İşgal devleti İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya büyük şok! İddialara göre Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamini partileri koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştı.

Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çeviren, Şeyh Cerrah'ı ilhak eden, Batı Şeria'da Filistinlileri gözaltına alan, Gazze'de ise 67'si çocuk 254 Filistinliyi öldüren Siyonist İsrail'de seçim kaosu giderek büyüyor. 2009'dan bu yana Başbakanlığı sürdüren Netanyahu, son iki yılda 4'üncü kez erken genel seçime gitmişti.

Filistin'deki seçimlere engel olan Siyonist İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde sandıktan yine koalisyon çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini, seçimleri kazanan Likud'un başkanı ve Başbakan Netanyahu'ya vermiş, ancak Netanyahu hükümeti kurmakta bile başarı sağlayamamıştı. Bunun üzerine Rivlin, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'e verdi.

YESH ATİD VE YAMİNA ANLAŞTI

İsrail medyasında yer alan bir habere göre, Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamina partilerinin koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştığı iddia edildi.

Haberde, Yamina lideri Naftali Bennett'ın Yesh Atid lideri Lapid'e “ikisinin de başkanlık yapacağı bir koalisyon hükümeti kurmaya yönelik görüşmeler planladığını” söylediği iddiası yer aldı.

Habere göre, Bennett, anlaşmayı önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak ve hükümet 8 Haziran'da kuracak.

Haberde ayrıca, Bennett'ın Eylül 2023'te Lapid'e devretmeden önce koalisyon hükümeti kurulduktan sonraki ilk 2 yıl 3 ay Başbakan olarak görev yapacağı öne sürülerek, yarın veya pazar günü konuya ilişkin detayların netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Yamina ve Bennett'tan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmese de Haaretz yarın gece bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Yesh Atid Başkanı ve muhalefet lideri Lapid, İşçi Partisi ile de koalisyon anlaşması imzalamış, çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.