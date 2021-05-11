Netanyahu: Savaşın ortasındayız ve saldırmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde hala devam eden saldırıların ardından tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in şu ana kadar Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarının "sadece başlangıç" olduğunu açıkladı.

Gantz'in ardından açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'de 500 hedefi vurduk, onlarca teröristi öldürdük ve çok sayıda altyapı tesisini imha ettik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.