Netanyahu: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu 'roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceklerini' söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini söyledi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.

İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.