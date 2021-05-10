DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İdlib'de Türk askerine saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021
İsrail'den Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
Dünyaca ünlü futbolcular Filistin'e destek verdi
Filistin'in nüfusu artıyor, yaşam alanı azalıyor
AB'den ''gerginliği düşürün'' çağrısı
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılıyor
Bakan Koca'dan ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Kaç kişi kendi konutunda oturuyor?
İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
Çocuklara 'tatlı' öneriler
Piyasalar bayram havasında

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

Netanyahu: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu 'roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceklerini' söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 21:05:40
Netanyahu: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini söyledi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini dile getirdi.

İsrail topraklarını, askerlerini ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, Gazze'den atılan roketlere "güçlü şekilde" karşılık vereceklerini ifade etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki çatışmanın bir süre sürebileceğini sözlerine ekledi.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

İnceldiği yerden Kopar .HESAP İLE HESAPLARI DÜRÜLÜR küçük israilin zamanı gelince tam anlamıyla .plan şart güçlü ,hızlı ,namuslu

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan