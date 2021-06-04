DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Rus Medyası: “Polonya’da Türklerin “Büyük Turan” çıkarları destekleniyor”
Dr. Fauci kongreye çağrıldı; 'Kanıtları gizlemiş olabilir!'
6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkma serbest mi?
13 İBB Spor Tesisinde çevre dostu enerji
Küfeki taşından yapılacak olan Medine Camii’nin temeli atıldı
Ali Babacan'dan 'ABD ile görüşme' tepkisi
Oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran seçimde sokak kısıtlaması var mı?
Hamas'tan İsrail'e: Katar yardımı Gazze'ye ulaşmazsa saldırılar başlar
Blockchain merkezini Miami’ye taşıdı
Katar Emiri Al Sani’den Rusya açıklaması: Yatırım artmaya devam edeceğiz
Putin’den ABD ve AB’ye suçlama: Salgını paraya sattınız, kararlarınız politik
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
Doğu Perinçek’ten Sedat Peker’e dava
Kenan Alpay: “Hadım edilmiş bir hayat tasavvuruna teslim olmayacağız”

Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları kısa süreliğine askıya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netayahu’nun kurulacak koalisyonda yer alacak Yamina Partisi'nden bir milletvekilinin ev adresini paylaşması nedeniyle sosyal medya hesapları kısa süreliğine donduruldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.06.2021 16:24:38
Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları kısa süreliğine askıya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netayahu'nun kurulacak koalisyonda yer alacak Yamina Partisi'nden bir milletvekilinin ev adresini paylaşması nedeniyle sosyal medya hesapları kısa süreliğine donduruldu.

Netanyahu'nun oğlu Yair, kurulması halinde babasını koltuğundan edecek koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden Yamina Partisi milletvekili Nir Orbach'ın ev adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oğul Netanyahu paylaşımında babasının taraftarlarından kurulacak koalisyona destek vermesini önlemek için Orbach'ın evi yakınında gösteri düzenlemelerini istedi.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram 1 günlüğüne, Twitter ise 12 saatliğine Yair Netanyahu'nun hesabını sosyal medya kurallarını ihlal ettiği için askıya aldı.

İsrail'de 2 Haziran'da Gelecek Var ve Yamina Partisi diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Meclis'ten güven oyu alması gerekiyor.

Bunun üzerine Netanyahu'nun taraftarları koalisyon kurulmasını önlemek için Yamina'nın bazı milletvekillerinin üzerinde baskı oluşturarak güven oyuna destek vermemelerini sağlamak amacıyla son günlerde gösteriler düzenliyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş