Netanyahu kendisini ‘Musa’ya rakiplerini ‘kafirler’e benzetti

Başbakanlıktan indirilmek üzere olan Netanyahu kendisini Hz. Musa'ya benzetirken siyasi rakiplerini 'kafirlikle' suçladı.

12 yıldır bulunduğu İsrail başbakanlığı makamını kaybetmek üzere olan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, makamını koruyabilmek için gerilimi artırmak ve dini istismar etmekle suçlanıyor.

Netanyahu son yaptığı açıklamalarda kendisini Hz. Musa'ya benzetirken, Netanyahu'suz koalisyon kurma çalışmalarında başı çeken Yamina Partisi lideri Naftali Benett ve Yeş Atid Partisi lideri Yair Lapid başta olmak üzere muhalifi politikacılar için "Hz. Musa'ya ve Tanrı'nın mesajına engel olmaya çalışan kafirlere benziyorlar" dedi.

Taraftarlarına seslenen Netanyahu, "Yönetimde Hz. Musa'ya benzeyenler olmalı, kafirler değil" diyerek Netanyahu'suz hükümet kurma girişimini bozmalarını istedi.

Netanyahu taraftarları da onu Hz. Süleyman'a benzeterek "Kral Netanyahu" şeklinde slogan attılar.

Taraftarlarının Netanyahu'yu peygamberlere benzetmesi bazı Yahudi din adamlarının tepkisine neden oldu.

Netanyahu'nun hükümet kurma girişimini bozmak için pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Hükümetin, pazar günü yapılacak oylamayla kurulacağı tahmin ediliyor.

Fakat hükümet kurmak isteyenler için durum hiç de parlak görünmüyor. Sağ ve sol partilerin bir arada bulunduğu, bir Filistinli parti sayesinde çoğunluğa kavuşan hükümet, 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda 61 sandalyeyle küçük bir üstünlüğe sahip.

Suikast korkusu

4 Kasım 1995'te İsrail başbakanı İzak Rabin'in radikal bir Yahudi tarafından öldürülmesinden bu yana İsrailli politikacılar suikast endişesi taşıyor. Yahudi politikacılar Filistinlilerden çok Yahudilerin kendilerine suikast düzenlemesinden endişe ediyor.

Binyamin Netanyahu'nun, tabanını sert bir şekilde dini kavramlar kullanarak kışkırtmasının yanı sıra oğlu Yair Netanyahu'nun da bazı rakip politikacıların ev adreslerini paylaşması, bu isimlere yönelik suikast endişesini zirveye taşıdı.

Bu açıklamalarının ardından Twitter ve Instagram Yair Netanyahu'nun hesaplarını askıya almıştı.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.