Netanyahu iktidarının sonu mu geliyor?

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, mart ayındaki son seçimden sonra hükümeti kuramadı. Gözler, Netanyahu'nun en büyük rakibi Yair Lapid'de. Lapid, Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son verebilir.

İsrail'de 2 yıl içinde yapılan 4'üncü seçimde de siyasi kriz çözülemedi.

23 Mart'ta yapılan seçim sonrası yine belirsizlik hakim.

Başbakanlığı kaybedebilir

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud, seçimden birinci çıkarak mecliste 30 sandalye kazandı. Ancak bu sayı tek başına hükümet kurmak için yeterli değil.

Netanyahu, 28 günlük hükümet kurma süresinin sonunda başarısız oldu.

Şimdi 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

Görev sırası Lapid'de

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümet kurma görevini, Netanyahu'nun en büyük rakibi, merkez partisi Yesh Atid'in lideri Yair Lapid'e verdi. Eğer Lapid 28 gün içerisinde bir hükümet kurarsa, Netanyahu Başbakanlık koltuğundan ana muhalefet koltuğuna geçmek zorunda kalacak.

Yair Lapid'in hükümeti kurabilmesi kolay olmayacak. Lapid şimdilik 56 milletvekilinin desteğini almış durumda.

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Yeniden seçim olur mu?

İsrail medyasına göre Lapid çoğunluğa ulaşmak için aşırı sağcı lider Naftali Bennett ile hükümet kurabilir.

Kuramazsa, İsrail'in 5'inci seçime gidip gitmeyeceğine karar verilmesi gerekecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.