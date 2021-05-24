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Netanyahu için zor gün!

İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurarak yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyecek yasa tasarısının bugün Mecliste oylanacağı bildirildi.

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Google News - Timeturk
24.05.2021 08:20:51
Netanyahu için zor gün!

İşgal devleti İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurarak yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyecek yasa tasarısının bugün Mecliste oylanacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail Meclisinin bugün bir milletvekilinin üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturması ve hakkında açılmış dava bulunan bir kişinin koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmesini yasaklayan yasa tasarısını görüşeceği belirtildi.

Muhalefet partilerince hazırlanan tasarının ilk olarak Meclis Düzenleme Komitesinde ele alınacağı ifade edildi.

Komiteden geçmesi halinde tasarının Mecliste 3 ayrı oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Mecliste kilit konuma sahip Ortak Arap Listesi'nin Netanyahu'nun siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tasarıya destek vereceğini kaydetti.

Tasarı kabul edilirse hem hakkında devam eden bir yolsuzluk davası bulunması hem de 2008'den bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturması nedeniyle Netanyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurması engellenmiş olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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