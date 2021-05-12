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Netanyahu: Gazze'ye yönelik operasyonlar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini belirtti.

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12.05.2021 16:58:08
Netanyahu: Gazze'ye yönelik operasyonlar devam edecek

Netanyahu, Tel Aviv'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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