'Netanyahu dışarı!'

İsrail ve dünya medyası Binyamin Netanyahu'nun ‘bibi’ lakabını da kullanarak iktidarının sona erişini gündeme taşıdı. İsrail gazetesi Jerusalem Post, ülkede kendisine teşekkür edecekleri çok şey olduğunu hatırlatırken, Fransa'nın solcu gazetesi Libération, görevde geçirdiği süreyi 'korkuyla geçen 12 yıl' olarak tanımladı.