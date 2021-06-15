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'Netanyahu dışarı!'

İsrail ve dünya medyası Binyamin Netanyahu'nun ‘bibi’ lakabını da kullanarak iktidarının sona erişini gündeme taşıdı. İsrail gazetesi Jerusalem Post, ülkede kendisine teşekkür edecekleri çok şey olduğunu hatırlatırken, Fransa'nın solcu gazetesi Libération, görevde geçirdiği süreyi 'korkuyla geçen 12 yıl' olarak tanımladı.

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15.06.2021 11:04:56
'Netanyahu dışarı!'

Binyamin Netanyahu, parlamentonun yeni bir koalisyon hükümetine oy vermesinin ardından İsrail'de 12 yıllık iktidarını kaybetti.

Sağcı ırkçı lider Naftali Bennett, "değişim hükümetine" liderlik ederek başbakan olarak yemin etti.

Bennett, 60'a 59 çoğunlukla onaylanan hükümette eşi görülmemiş bir koalisyonuna liderlik edecek.

Bennett, anlaşmanın parçası olarak Eylül 2023'e kadar başbakan olacak.

Daha sonra iktidarı iki yıl daha merkezci Yesh Atid'in lideri Yair Lapid'e devredecek.

İsrail'in siyasi ortamına yıllardır yönlendiren Netanyahu, sağcı Likud partisinin başkanı olarak kalacak ve muhalefet lideri olacak.

Öte yandan Fransız Liberation, Netanyahu'nun iktidarını kümüseyici ve alaya alan bir ifadeyle ‘Korkuyla geçen 12 yıl, Netanyahu dışarı” diye yazdı.

Knesset'teki (parlamento) tartışma sırasında, meydan okuyan Netanyahu, "Geri döneceğiz" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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