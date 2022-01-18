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Netanyahu'dan ''savcı ile işbirliği yaptı'' iddialarına yanıt

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk davasında savcılıkla anlaştığı iddilarına yanıt verdi.

28 Dakika Önce
2022-01-18 09:00:56
Netanyahu'dan ''savcı ile işbirliği yaptı'' iddialarına yanıt

Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu'nun avukatları: Yayınlara rağmen Netanyahu itibarsızlaştırılmayı kabul etmedi" ifadelerine yer verdi.

Savcılıkla anlaşma iddialarını yalanlayan Netanyahu, sadece avukatlarından ve sözcülerinden gelen açıklamaların dikkati alınmasını istedi.

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde Başsavcılık ile Netanyahu, ailesi ve avukatlarının üç ayrı yolsuzluk davasında uzlaştığı öne sürülmüştü.

'7 YIL SİYASETTEN MEN EDİLEBİLİR'

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, suçunu üstlenmesi karşılığında savcılığın sunduğu teklifi kabul etti. Ancak Netanyahu'nun ailesi bazı maddelere itiraz etti.

Anlaşmanın tamamlanması halinde iddianamedeki 'rüşvet' suçlamasının 'görevi kötüye kullanma' biçiminde değiştirileceği paylaşıldı.

Haberde, Netanyahu'nun 'birkaç ay kamu hizmeti yapmasının gerekeceği, yargılanır ve rüşvetten suçlu bulunursa birkaç yıl hapiste kalacağı, ayrıca anlaşma sonucunda 7 yıl siyasetten men edilebileceğine' yer verildi.

Anlaşma sonucunda Netanyahu'nun İsrail parlamentosundaki 120 sandalyeden 30'una sahip Likud Partisindeki Genel Başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kalacağı ifade edildi. .

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