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Netanyahu'dan Mossad Başkanlığına yeni atama

Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni başkanının görevi bırakacak Yossi Cohen'in yardımcısı David Barnea olması kesinleşti.

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24.05.2021 18:35:19
Netanyahu'dan Mossad Başkanlığına yeni atama

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in teşkilattaki 38 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yerine Yardımcısı David Barnea gelecek.

Barnea, 1 Haziran'da dünyanın en tehlikeli casusluk teşkilatının başkanlığını üstlenecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve Cohen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Barnea'nın Mossad Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıkladı.

Her daim dünya çapında faaliyetleriyle tanınan Mossad son dönemde İran'ı hedef alan suikast ve sabotaj operasyonlarına odaklanmış durumda.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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