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Netanyahu'dan ABD'ye rest: İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacaklarını belirtti.

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01.06.2021 21:08:00
Netanyahu'dan ABD'ye rest: İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğiz

Netanyahu, David Barnea'nın İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı olması nedeniyle düzenlenen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidin İran'ın nükleer silah edinme olasılığı olduğunu savunan Netanyahu, İran'a yönelik gizli operasyonların devam etmesi çağrısı yaptı.

İran'ın nükleer programına ilişkin görüşünü ABD Başkanı Joe Biden'a da aktardığını dile getiren Netanyahu, sözlerini şöyle sürdü:

"Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme ile varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse ki umarım bu olmaz, varoluşsal tehdit kazanır."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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