Netanyahu, Biden ile görüştü: Sivillere zarar vermekten kaçınıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ve ​İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.