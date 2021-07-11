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Netanyahu başbakanlık rezidansını boşalttı

İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu kaybettikten yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezidansından taşındı.

2 Saat Önce
2021-07-11 14:41:47
Netanyahu başbakanlık rezidansını boşalttı

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İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu kaybettikten yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezidansından taşındı.

Netanyahu'nun ailesinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve ailesinin bu sabah erken saatlerde Batı Kudüs'teki başbakanlık rezidansını boşalttığı belirtildi.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu ve ailesi 12 yıl boyunca Batı Kudüs'ün Balfour Caddesi'ndeki rezidansta ikamet etmişti.

Balfour'daki rezidans, son aylarda hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyenlerin gösterilerine sahne olmuştu.

Başbakan Naftali Bennett'in liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da Meclis'te güven oyu almasının ardından Netanyahu 12 yıl aradan sonra koltuğunu kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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